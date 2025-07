Após estuprar duas netas, homem fica 4 dias no mato e se entrega à polícia

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta 4ª feira (16.jul.25), um homem suspeito de estuprar suas duas netas, de 5 e 10 anos. Os crimes ocorreram na casa das vítimas, em uma chácara na área rural de Brazlândia, no bairro Córrego Cortado, no Distrito Federal.

A última investida do agressor, na sexta-feira, foi presenciada por parentes. Após ser flagrado, o homem fugiu da casa e permaneceu escondido no mato por 4 dias. Na tarde de ontem, ele se apresentou na Delegacia e confessou os crimes.

Por não estar mais em situação de flagrante delito, o homem foi liberado após prestar depoimento, mas passou a ser monitorado pela Seção de Atendimento à Mulher (SAM) da 18ª DP.

Na mesma tarde, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi decretada na madrugada de hoje pelo Juiz do Plantão Judicial. Horas depois, ao nascer do dia, o homem foi localizado e preso por policiais da 18ª DP na casa de parentes.

Durante a investigação, foi encontrada uma espingarda na casa onde o autor vivia. A arma foi encaminhada para perícia de eficiência. Caso seja comprovada sua capacidade de disparo, o homem poderá responder também por posse irregular de arma de fogo.