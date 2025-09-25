MS Notícias

25 de setembro de 2025
FRONTEIRA

Pistoleiros executam três homens na frente de mulher grávida e criança

Mulher disse ter entrado em pânico no momento do ataque

Três homens foram executados a tiros na tarde desta 5ª feira (25.set.25) em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com o Paraguai. O crime aconteceu por volta das 13h, em um restaurante na Avenida Paraguai, a poucos metros da linha internacional.

As vítimas foram identificadas como Rodrigo Ramón Ferreira Barrios, Virgilio Fretes Marecos e Aldo Gimenez Velázquez, todos paraguaios e residentes no país vizinho. Eles morreram ainda no local.

No momento da execução, estavam presentes a esposa de Virgilio, que está grávida, e o filho do casal, de apenas 10 anos. Ambos não foram atingidos, mas presenciaram o crime. Em depoimento, a mulher disse ter visto apenas um homem armado com pistola e, devido ao pânico, não conseguiu identificar mais detalhes.

De acordo com as primeiras apurações da Polícia Civil, os disparos foram feitos por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta e fugiram logo após o ataque.

A perícia foi acionada e imagens de câmeras de segurança das imediações já estão sendo analisadas. Testemunhas também foram ouvidas no local. O caso é investigado pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

 

