PM aposentado atira contra crianças após discussão sobre seta do carro

Um sargento aposentado da Polícia Militar foi filmado atirando em direção a crianças após elas sugerirem que ele "ligasse a seta do carro" e "acendesse o farol". O caso ocorreu no sábado (30.nov.24), na Rua Humberto Ladalardo, bairro Savoy, em Itanhaém, litoral de São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e a arma usada foi apreendida.

De acordo com o G1, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o sargento, identificado como Claudio De Fontes Alves, desce do veículo e dispara cerca de um minuto depois de uma breve interação com os menores. As crianças fugiram correndo após o homem dar marcha à ré no carro.

O pai de uma das crianças registrou um Boletim de Ocorrência no 3º Distrito Policial de Itanhaém na 2ª feira (2.dez.24). Ele relatou ter ouvido um som que parecia uma "bombinha" e, em seguida, a filha entrou correndo em casa assustada. O homem saiu para ver o que havia acontecido, mas não conseguiu identificar o atirador imediatamente.

De acordo com o relato da menina à polícia, o carro entrou na rua com as luzes apagadas e uma seta ligada para o lado contrário. Ao perceberem o erro, as crianças gritaram: "A seta!" e "Acende o farol!". O motorista parou o carro, engatou a marcha à ré e desceu do veículo. Ele tentou disparar duas vezes, mas os tiros falharam, e o terceiro disparo foi efetuado com sucesso antes de ele fugir.

Ainda conforme o G1, o caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento. O sargento aposentado se apresentou à delegacia e prestou depoimento. A investigação segue para esclarecer os detalhes do ocorrido e avaliar as medidas cabíveis.