PM e esposa acabam na delegacia após agressões e ofensas em choperia

Um policial militar de 49 anos e sua esposa, de 41, foram conduzidos à delegacia após uma confusão em choperia na Rua 14 de Julho, em Campo Grande. O incidente ocorreu na madrugada deste sábado (30.nov.24) e teria começado por conta de um erro no valor da comanda.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial questionou a cobrança de R$ 200 a mais do que o consumido. O funcionário do local reconheceu o erro e informou que o valor foi corrigido, mas afirmou que o casal se exaltou, resultando em ofensas e agressões físicas. Câmeras de segurança registraram o policial desferindo um tapa no rosto de um funcionário e sua esposa agredindo uma funcionária.

A Polícia Militar foi acionada e todos os envolvidos foram levados à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A mulher foi autuada por injúria racial e permanece detida, aguardando audiência de custódia. O casal deverá responder também por ameaça e vias de fato.