Mulher extorquia o ex e pedia PIX para não acusá-lo de agressão

Uma mulher de 28 anos foi indiciada pela Polícia Civil de Campo Grande pelo crime de extorsão após exigir dinheiro de seu ex-companheiro para não acusá-lo falsamente de violência doméstica. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) e divulgado nesta quinta-feira (10).

De acordo com a polícia, o homem, de 46 anos, procurou as autoridades em agosto deste ano para denunciar que vinha sendo vítima de extorsão por parte da ex-convivente. A mulher o ameaçava, afirmando que registraria uma falsa denúncia de agressão física e estupro caso ele não fizesse transferências bancárias para ela. As exigências financeiras variavam entre R$ 90 e R$ 1.300, de acordo com as necessidades dela no momento.

Ao longo da investigação, a Derf constatou que a mulher havia deixado o emprego, alegando para pessoas próximas que estava sendo sustentada pelo ex-companheiro, a quem descreveu como “um trouxa que tinha medo de ser preso.”

Em um dos episódios, a suspeita exigiu R$ 90 para cobrir despesas com manicure, ameaçando registrar uma ocorrência na qual alegaria que, após ser agredida, precisou pular de um carro em movimento. O levantamento do sigilo bancário revelou que o homem fez cerca de 40 transferências para a conta dela, todas coincidentes com as datas das mensagens e ligações exigindo os pagamentos.

Após ser identificada e interrogada, a mulher confessou o crime e disse estar arrependida. Ela foi indiciada por extorsão, crime que prevê pena de quatro a dez anos de prisão.