Capital ganha PM acusado de peculato, falsidade ideológica e agressão a jornalista

Corporativista, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), transferiu nesta 5ª feira (28.dez.23), para Campo Grande (MS), o Tenente-coronel, José Roberto Nobres de Souza, acusado de peculato, falsidade ideológica e perseguição a um jornalista em Nova Andradina (MS), onde o tenente comandou 8º Batalhão da PM por quase 4 anos.

Agora, é na Capital que Nobres de Souza é abrigado com o gentil aval do comandante-geral da PMMS, coronel Renato dos Anjos Garnes.

A ficha de crimes dos quais Nobre Souza é imputado passa pelo desprezo à legalidade.

Em setembro de 2023 ele virou réu por uso indevido da viatura, a qual abastecia com dinheiro público, segundo denúncia, para ‘passeios pessoais’.

O novo chefe do Patrimônio da Capital é acusado, inclusive, de inserir informações falsas no sistema privado da segurança pública, para cancelar multas aplicadas no ‘Camburão’, quando o veículo era utilizado para passeios.

Nobre Souza foi agraciado com a ‘punição’ em 2 de junho deste ano, quando foi transferido para a Capital junto com outros 4 PMs que só foram responsabilizados – com todo carinho – após um vídeo mostrar uma perseguição e agressão ao jornalista Sandro de Almeida Araújo, em frente a casa do comunicador.

O jornalista foi perseguido pelos policiais em carros descaracterizados, até a frente de sua casa, sob o argumento de uma abordagem corriqueira. Sandro foi arrastado pelo pescoço até a rua, derrubado no chão e ameaçado. Os policiais deixaram o local depois.

Após câmeras mostrarem a violência, os PMs disseram que o jornalista supostamente seria responsável pelo show de fogos de artifício ocorrido no momento da troca de comando, para comemorar a saída de José Roberto Nobres.