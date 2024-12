PM investiga policiais após homem ser jogado de viaduto em SP

Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram a participação de quatro policiais militares na apreensão de uma moto na zona sul da capital paulista; e, posteriormente, um deles arremessa um homem de camisa azul por cima do guarda-corpo da ponte.

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas publicou, em seu perfil na rede social X, que o policial está na rua pra fazer com que as pessoas se sintam seguras; e que aquele que atira pelas costas e o que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não estão à altura de usar essa farda.

Ainda na nota, o governador acrescentou que esses casos serão investigados e rigorosamente punidos.

Também nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite disse que determinou o afastamento imediato dos policiais envolvidos no episódio.

Já a Secretaria de Segurança Pública enviou nota afirmando que repudia a conduta ilegal pelos agentes públicos mostrado nas imagens e que a PM instaurou um inquérito para apurar os fatos.

O ouvidor das Polícias de São Paulo, Cláudio Silva, enviou nota falando que já determinou abertura de procedimento e acionou a Corregedoria, além de também pedir o afastamento dos policiais.

O Ministério Público de São Paulo emitiu nota afirmando que as imagens são estarrecedoras e inadmissíveis; e que o órgão vai atuar para punir exemplarmente os responsáveis pela intervenção policial.

Ainda não há informações sobre a identidade ou estado de saúde da vítima.