PM usa spray de pimenta para conter mulher que tentou atacar ex com enxada

Uma mulher de 42 anos foi presa na 6ª feira (9.maio.25) após invadir a casa do ex-companheiro, de 41 anos, e tentar agredi-lo com uma enxada no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, ela chegou embriagada ao local e atacou o ex com socos, chutes e mordidas, causando diversas lesões.

O homem estava com a atual namorada quando foi surpreendido. Após a agressão, a suspeita ainda tentou danificar o carro dele.

Mesmo separada por policiais, tentou avançar novamente, sendo contida com spray de pimenta.

O casal está separado há mais de cinco meses e já havia registro anterior de agressão.

A mulher foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, no bairro Tiradentes