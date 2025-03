Policial atira contra cidadão em briga de trânsito na Capital (vídeo)

Um policial civil atirou contra um homem na tarde desta 2ª.feira (24.mar.25), na Rua Antônio Soares, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

Segundo relato de testemunhas, a vítima estava em uma motocicleta quando, por volta das 13h28, colidiu contra o carro do policial.

Com abordagem ameaçadora o policial desceu do veículo mandando o motociclista ir para a parede, o que foi negado pelo cidadão, resultando em troca de ofensas, ameaças e o disparo por parte do servidor de segurança pública.

Pelas imagens é possível ver o policial ameaçando que efetuará o disparo, xingando o motociclista, que com isso tenta levantar a moto, o que é impedido pelo policial.

“Você vai levar um tiro”, disse servidor desferindo chutes contra a moto para que ela permanecesse no chão. Então, o motociclista ameaça: “Se chutar de novo, eu vou dar uma na sua cara”.

Em determinado momento, o motociclista consegue levantar a moto, mas o policial a derruba novamente. Irritado, o homem acerta uma capacetada na janela do carro do agente. Logo em seguida, o policial dispara contra a perna do motociclista.

Nas imagens, o policial ainda orienta o homem a estancar o sangramento. Eis:

Ao ouvir o disparo, uma testemunha que é enfermeira, saiu de casa para prestar os primeiros atendimentos.

O motociclista foi socorrido consciente e orientado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).