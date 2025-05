Policial é ferido pela própria arma após disparo acidental em shopping de CG

Um disparo acidental dentro de uma loja de calçados no Shopping Campo Grande, ocorrido no final da manhã desta segunda-feira (26), deixou um policial militar ferido e causou pânico entre clientes e funcionários.

O incidente ocorreu quando o policial, que experimentava um par de tênis, deixou a arma cair. Com o impacto no chão, a pistola disparou, atingindo a própria perna do agente, na altura da coxa.

Além do ferido, um funcionário da loja foi atingido de raspão por estilhaços após o projétil acertar o piso. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas a unidades de saúde para atendimento médico. O policial foi levado ao Hospital Unimed, enquanto o colaborador foi encaminhado à UPA Coronel Antonino. Ambos estavam conscientes.

O local foi isolado por equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, e a loja onde ocorreu o disparo foi temporariamente fechada. A Polícia Civil e a perícia técnica também estiveram no shopping para apurar as circunstâncias do ocorrido.