Policial civil que atirou em motociclista é afastado e será investigado

O policial civil que atirou contra um motociclista na tarde de 2ª feira (24.mar.25), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS), foi afastado das funções até a conclusão da investigação sobre o caso. A Corregedoria da Polícia Civil será responsável por apurar a conduta do servidor, conforme informou a instituição em nota oficial.

O episódio, registrado em vídeo por testemunhas, mostra o momento em que o policial aborda de forma agressiva o motociclista após uma colisão entre os dois veículos. A situação rapidamente evolui para uma discussão, seguida de ameaças, agressões físicas e, por fim, o disparo de arma de fogo.

ENTENDA O CASO

A confusão ocorreu por volta das 13h28, na Rua Antônio Soares. Segundo testemunhas, o motociclista trafegava pela via quando colidiu com o carro do policial civil. Após o acidente, o agente desceu do veículo e passou a abordar o motociclista de maneira agressiva, exigindo que ele ficasse contra a parede.

Diante da negativa do homem, teve início uma troca de ofensas. Em determinado momento, o policial chutou a motocicleta no chão e ameaçou atirar. “Você vai levar um tiro”, disse o agente, segundo o vídeo gravado no local.

O motociclista tentou levantar a moto, mas foi impedido. Irritado, ele reagiu com uma capacetada contra o carro do policial. Na sequência, o agente efetuou um disparo, atingindo a perna do homem.

Logo após o tiro, o policial orientou a vítima a estancar o sangramento. Uma enfermeira que mora na região prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o homem, consciente e orientado.

NOTA DA PCMS

"Na tarde de ontem, segunda-feira (24), um motociclista foi flagrado dirigindo em alta velocidade, e perigosamente, conforme relatado inclusive por testemunhas, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, chegando a colidir com uma viatura. Diante da situação, o mesmo foi abordado por um policial civil, e orientado a esperar a chegada de uma equipe para fazer a perícia do acidente.

O motociclista desrespeitou a ordem e tentou deixar o local, contrariando a solicitação do policial.

Após o disparo, o motociclista foi socorrido e, posteriormente, autuado em flagrante por direção perigosa, desacato, desobediência, resistência, tentativa de lesão corporal e dano ao patrimônio público, por ter danificado uma viatura da Polícia Civil. Posteriormente foi verificado que o mesmo possui uma extensa ficha criminal.

O policial civil envolvido na ocorrência foi afastado das atividades até a apuração dos fatos, que serão investigados pela Corregedoria da Polícia Civil."