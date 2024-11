Polícias reforçam segurança nas rodovias de MS durante feriado prolongado

Com o aumento do fluxo de veículos devido ao feriado prolongado da Proclamação da República, a Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram operações especiais em Mato Grosso do Sul para garantir a segurança nas estradas e prevenir acidentes.

Rodovias estaduais

A "Operação Proclamação da República 2024" da Polícia Militar Rodoviária começou nesta quarta-feira (14) e seguirá até o domingo (18). A ação conta com um reforço significativo: são cerca de 105 policiais extras, além do efetivo rotineiro, distribuídos em 20 viaturas em várias bases operacionais pelo estado.

O foco principal da operação é coibir infrações de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e a condução de veículos sem habilitação. Além disso, a ação visa combater crimes, como tráfico de drogas e transporte de cargas ilegais, assegurando a segurança de todos os usuários das rodovias estaduais.

Rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal também iniciou a "Operação Proclamação da República 2024" nesta quinta-feira (14), com previsão de encerramento no domingo (17). A PRF está mobilizando seus agentes em 9 Delegacias e 24 Unidades Operacionais espalhadas por todo o Mato Grosso do Sul.

As principais infrações que a PRF busca coibir incluem alcoolemia ao volante, ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e cadeirinhas para crianças. O objetivo é reduzir acidentes e garantir um trânsito mais seguro durante o período de maior movimento.

Restrições para veículos de carga

Para evitar congestionamentos e aumentar a segurança nas rodovias de pista simples, foi estabelecida uma restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes em determinados horários:

14/11 (quinta-feira): das 16h às 22h

15/11 (sexta-feira): das 6h às 12h

17/11 (domingo): das 16h às 22h

As restrições visam facilitar o fluxo de veículos leves e garantir um deslocamento mais seguro para todos os viajantes. As autoridades recomendam que os motoristas respeitem as sinalizações, utilizem o cinto de segurança e evitem ultrapassagens arriscadas.