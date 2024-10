Por ciúmes, empresário bate na esposa e vai preso de cueca no telhado

Na noite de domingo (27.out.24), um empresário de 44 anos foi preso em flagrante em Bataguassu, 335 quilômetros de Campo Grande, após agredir sua esposa, de 42 anos, durante um episódio motivado por ciúmes a respeito de um funcionário da empresa.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado no telhado da residência, vestindo apenas cueca, após tentar fugir ao ser flagrado pelos bombeiros. O caso ocorreu por volta das 23h no Bairro São João.

Conforme o site Cenário MS, a equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar e encontrou a mulher recebendo atendimento médico por conta das agressões. Enquanto isso, o empresário tentava se esconder, escalando muros até se refugiar no telhado.

Os militares relataram que o acusado teria iniciado a briga ao acusar sua esposa de manter um flerte com um funcionário de 18 anos. A vítima tinha escoriações no rosto, braços, pernas e ombros e disse ter sido jogada contra um freezer, onde bateu a cabeça.

Os fatos teriam ocorrido após o casal passar o dia junto com o funcionário na casa de um amigo. Apesar de subir no telhado, o homem acabou convencido e se entregou aos policiais, sendo algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.