Após cegar o ex por ciúmes, Sônia Obelar está foragida

Sônia Obelar Gregório, de 41 anos, está foragida desde 22 fevereiro, quando arremessou um líquido corrosivo contra o rosto do tatuador Leandro Coelho Marques, de 30 anos, o deixando completamente cego, em Campo Grande (MS). Ele havia se separado de Sônia, em razão dos ciúmes obsessivo dela, que não permitia que ele tatuasse corpos femininos. Essa reportagem original saiu no TeatrineTV.

Mostramos em 1ª mão aqui no TeatrineTV, os detalhes do ataque ao artista visual.

Passados 22 dias desde o ataque de Sônia contra o artista, a Polícia Civil disse o inquérito está finalizado, faltando apenas acrescentar resultado dos laudos que irão esclarecer qual é o produto químico corrosivo usado no crime.

Para o delegado do caso, Felipe Madeira, Sônia premeditou o ataque e fugiu do estado. "Crime totalmente premeditado. Ela já vinha mencionando que queria que ele ficasse cego e certamente premeditou uma fuga", comentou o investigador.

Sônia será indiciada pelos crimes de perseguição — pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa — e lesão corporal gravíssima, com pena de dois a oito anos de prisão. "Tenho plena convicção que ela será condenada nesse crime, existem provas e filmagens", acrescentou o delegado.

E O LEANDRO?

Leandro, como mostramos aqui no TeatrineTV, ficou completamente cego, após seus olhos serem enxarcados pelo produto corrosivo. Em razão disso, o artista entrou para a fila de cirurgia de córneas do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem mais de 350 pessoas esperando um doador.

Temendo não ter a visão de volta, o artista e sua família abriram uma vaquinha virtual, onde 797 pessoas colaboraram. A família tinha a meta de arrecadar R$ 30 mil, que serão usados para a cirurgia em clínica particular. A vaquinha, até esta 4ª.feira (15.mar.23), já atingiu R$ 38.315,77 e segue aberta, caso mais pessoas queiram ajudar o artista. CLIQUE AQUI PARA DOAR.

Os próximos passos, Leandro narrou ao g1: “Os médicos estão avaliando qual será o procedimento. Tenho que esperar por volta de 4 meses até cicatrizar o olho para começar o tratamento. O plano é ir para fora de Campo Grande em um médico especializado. Ainda não é certeza que vou voltar a enxergar. Pode dar ruim, mas pode dar bom também, a gente sempre pensa positivo”.

O artista contou que a vaquinha virtuar segue aberta por mais uma quinzena. “A vaquinha vai ficar em aberta por 30 dias no total, aí depois disso iremos finalizar. Estou recebendo bastante apoio dos meus familiares e amigos. Fiquei impressionado pela quantidade de pessoas que tem me ligado, me mandado mensagem de força", explicou.