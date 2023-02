Por ciúmes de clientes, ex joga líquido corrosivo no olhos e 'cega' tatuador

Sônia Obelar Gregório, de 41 anos, jogou um líquido corrosivo no rosto do tatuador campo-grandense Leandro Coelho Marques, de 30 anos, às 20h40 desta 4ª.feira (22.fev.23), quando ele saía da academia na Rua das Cajazeiras, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande (MS). Esse conteúdo original saiu no TeatrineTV.

Segundo o boletim de ocorrência, Leandro havia terminado, há 4 meses, um relacionamento amoroso com Sônia, mas ela, sem aceitar o fim, agrediu o artista arremessando o a substância nos olhos dele nesta noite.

A polícia narrou que Leandro foi resgatado após sentir sua face e olhos queimando. Após ser atacado em frente a academia, o artista tentou pilotar até sua casa, mas não aguentou a dor e perdeu a visão. Desembarcou da moto e, em desespero, pediu socorro numa casa, onde lavou seu rosto com água da mangueira, mas sua visão escureceu e não voltou mais.

Diante disso, o morador que prestou socorro acionou uma equipe do Bombeiro Militar. Após os primeiros socorros, Leandro foi levado à Santa Casa da Capital.

O capacete e pertences do tatuador foram levados à Delegacia, onde foi narrado que até mesmo as luvas usadas pelo Policial para manusear o capacete, derreteram ao entrarem em contato com a substância, aainda sem definição.

A irmã de Leandro, Jaque Coelho Romero, usou seu perfil na rede social para denunciar o episódio de agressão. Num desabafo, Jaque disse que Leandro separou-se de Sônia em razão dos ciúmes possessivos dela que afetava o trabalho de tatuador.

Veja o texto completo clicando AQUI.