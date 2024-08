Preso com documento falso receberia 20% do que os golpistas tirassem de banco

A Polícia Civil de Campo Grande, por meio das delegacias especializadas Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e Garras (Delegacia Especializada de Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros), prendeu em flagrante um homem de 51 anos na última 5ª feira (15.ago.24) por uso de documento falso. A prisão ocorreu após informações de que o suspeito havia apresentado um documento falsificado em uma instituição bancária, localizada na esquina das ruas João Akamine e Abrão Julio Rahe.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem apresentou uma carteira de identidade com um nome falso. Após consulta aos sistemas informativos, os agentes identificaram incongruências no documento, o que levou à sua prisão em flagrante. Durante o interrogatório, o suspeito admitiu que o documento era falsificado e que havia sido contratado por outro indivíduo, de 23 anos, para abrir uma conta bancária com a identificação falsa. Em troca, ele receberia 20% do valor subtraído de forma fraudulenta.

A investigação revelou que o suspeito, em dificuldades financeiras e com pouca instrução, aceitou participar do esquema. A Polícia Civil, com o apoio da Garras, realizou diligências na residência do mandante de 23 anos, mas ele não foi encontrado e permanece foragido.

Durante o processo investigativo, os policiais identificaram um terceiro envolvido, um homem de 28 anos, que confessou ter sido contratado para utilizar o documento falso, recebendo R$ 3.000,00 pelo serviço.

Diversas diligências foram realizadas na tentativa de localizar o mandante, que continua evadido. O homem preso em flagrante foi conduzido ao Garras, onde foram apreendidos os documentos falsos. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça, enfrentando acusações de uso de documento falso e estelionato.