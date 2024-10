Professor é preso por estuprar e ameaçar com arma enteada de 10 anos

Um professor de Educação Física de 42 anos foi preso pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) nesta 4ª feira (9.out.24), em Campo Grande, acusado de estuprar e usar uma arma para ameaçar a enteada, de apenas 10 anos.

De acordo com os relatos da vítima, após cometer estupro de vulnerável, o suspeito a ameaçou de morte com uma arma de fogo, caso ela decidisse denunciá-lo. Além das acusações atuais, o investigado possui um extenso histórico criminal, incluindo ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, lesão corporal dolosa, porte e disparo de arma de fogo em via pública.

Durante a operação, os policiais não apenas cumpriram o mandado de busca, mas também efetuaram a prisão do indivíduo. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto devido a uma sentença condenatória transitada em julgado por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, totalizando quatro anos de pena.