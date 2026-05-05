Queda de avião de pequeno porte atinge edifício em Belo Horizonte

Um avião bimotor de pequeno porte caiu na manhã desta 2ª feira (4.mai.26) na região nordeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e atingiu um edifício residencial. A ocorrência foi registrada no Bairro Silveira.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente: o piloto e três passageiros. Até agora, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

O avião havia decolado do Aeroporto da Pampulha poucos minutos antes da queda. O impacto ocorreu em um prédio de três andares localizado na Rua Ilacir Pereira Lima.

Equipes de resgate e emergência foram mobilizadas e permanecem no local para atendimento da ocorrência. As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas.