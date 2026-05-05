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05 de maio de 2026
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ACIDENTE AÉREO

Queda de avião de pequeno porte atinge edifício em Belo Horizonte

Aeronave com quatro ocupantes caiu minutos após decolar do Aeroporto da Pampulha

Bombeiros/Divulgação
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Um avião bimotor de pequeno porte caiu na manhã desta 2ª feira (4.mai.26) na região nordeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e atingiu um edifício residencial. A ocorrência foi registrada no Bairro Silveira.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente: o piloto e três passageiros. Até agora, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

O avião havia decolado do Aeroporto da Pampulha poucos minutos antes da queda. O impacto ocorreu em um prédio de três andares localizado na Rua Ilacir Pereira Lima.

Equipes de resgate e emergência foram mobilizadas e permanecem no local para atendimento da ocorrência. As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas.

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