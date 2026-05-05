Investigado por corrupção no Detran deixa prisão após 5 meses

A Justiça determinou a soltura de David Cloky Hoffman Chita, investigado por suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Ele estava preso desde dezembro do ano passado, após ser localizado em Campo Grande, depois de permanecer foragido por mais de dois anos.

A decisão judicial estabelece medidas cautelares. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias e a proibição de frequentar unidades do Detran ou manter contato com outros investigados no caso.

As investigações apontam a existência de um esquema de fraudes relacionado à retirada irregular de restrições em veículos no sistema do órgão. O caso veio à tona após denúncia interna de um servidor, que identificou movimentações atípicas em seu login funcional.

De acordo com os levantamentos, diversas liberações teriam ocorrido em curto intervalo de tempo, inclusive em momentos em que o servidor responsável não estava em atividade. A apuração também indica possível participação de terceiros e uso indevido de credenciais de acesso.

Há ainda suspeitas de cobrança de valores para regularização de veículos. Um dos relatos aponta exigência de pagamento para evitar a reativação de restrições, o que ampliou o escopo da investigação policial.

O investigado já havia sido alvo de outras operações relacionadas a fraudes e corrupção, incluindo apurações sobre irregularidades na regularização de veículos. Os casos seguem em análise pelas autoridades competentes.