Reincidente, funcionário desviou R$ 15 mil em mercadorias de restaurante

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, prendeu um homem de 36 anos identificado como F.C.O., suspeito de desviar cerca de R$ 15 mil em mercadorias de um restaurante da Capital.

Conforme nota divulgada pela polícia nesta 2ª feira (27.jan.25), as investigações começaram após o proprietário do estabelecimento perceber o desaparecimento de itens do estoque e acionar a polícia.

Durante as diligências, os investigadores identificaram que um funcionário do restaurante tinha um mandado de prisão em aberto por crime semelhante, o que levantou suspeitas. A autoria foi confirmada por meio de imagens do circuito de segurança do local.

Confrontado pelas autoridades, o suspeito confessou que realizava os desvios há cerca de dois meses, em mais de 15 ocasiões. F.C.O. foi detido e levado à 3ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional.