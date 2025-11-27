Riedel participa de evento da XP em São Paulo e volta a destacar oportunidades de MS

O governador Eduardo Riedel participa nesta 5ª feira (27.nov.25) do XP Asset Management Annual Meeting, em São Paulo. O encontro ocorre às 13h30 no Hotel Grand Hyatt.

A reunião é organizada pela XP Asset Management, responsável pela gestão de fundos da XP Investimentos. O evento reúne gestores, analistas e representantes de diversos setores econômicos.

A programação prevê apresentações sobre cenários de mercado, estratégias financeiras e tendências para o próximo ciclo. A iniciativa também permite troca de informações entre investidores e agentes públicos.

Em Mato Grosso do Sul, a XP lidera o Consórcio Caminhos da Celulose, habilitado para assumir o contrato da Rota da Celulose. O pacote inclui trechos das rodovias MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.

Riedel tem utilizado viagens a outras regiões para divulgar projetos estruturantes do Estado. A estratégia busca ampliar o interesse de investidores em áreas como logística, celulose e cadeias agroindustriais.

Antes do deslocamento para São Paulo, o governador cumpre agendas internas em Campo Grande. Os compromissos não foram detalhados pela equipe de governo.