Rute é achada morta em garimpo; marido é suspeito do feminicídio

O corpo de Rute Cardoso Pereira, de 27 anos, foi encontrado na 2ª.feira (21.ar.25), às margens da ponte do Rio Sararé, em Pontes e Lacerda (MT).

A polícia civil disse que ela trabalhava como cozinheira em um garimpo da região.

Ainda conforme a polícia, a mulher foi vítima de uma morte violenta. O corpo da jovem apresentava duas perfurações, possivelmente causadas por arma de fogo, além de um corte profundo na região do tórax, perto do pescoço, que pode ter sido realizado com uma faca.

O marido de Rute, com quem a vítima estava em um relacionamento há cerca de cinco meses, é considerado o principal suspeito do crime. Até o momento, ele não foi localizado pelas autoridades.

SUSPEITO MORTO?

As investigações, conduzidas pelo delegado João Paulo Berté, apontam que o principal suspeito do crime teria sido morto após o assassinato de Rute. "Essas mortes no garimpo, a grande maioria, são assim, os homicídios acontecem dentro do garimpo, mas os corpos são retirados de lá e jogados nas margens das vias de acesso do garimpo, ou no rio, para que a Polícia não vá até lá e trave a atividade ilegal de garimpo. Aí prejudica a perícia de local de crime, dificilmente são encontradas testemunhas e a maioria das vezes não tem suspeito. Fora os vários homicídios que acontecem lá dentro, em que os corpos são enterrados lá mesmo, e sequer a localização dos corpos é possível”, afirmou o delegado. A íntegra.

As informações preliminares indicam que ele teria sido linchado por garimpeiros da região. Ainda não há confirmação oficial sobre a localização do corpo do suspeito, mas especula-se que ele tenha sido enterrado em uma área isolada do garimpo, o que está sendo investigado pelas autoridades.

AJUDE A FAMÍLIA DA RUTE

O caso gerou grande comoção entre familiares e amigos de Rute, que relataram que ela deixou a cidade de Guaarajá-Mirim, em Rondônia, três meses antes do ocorrido, buscando novas oportunidades de trabalho.

Em meio à tragédia, familiares de Rute fizeram um apelo nas redes sociais, solicitando apoio para custear o traslado de seu corpo de volta para Rondônia. O valor necessário para o transporte é de cerca de R$ 14 mil, quantia que, de acordo com os parentes, é difícil de ser arrecadada sem ajuda externa.

Quem puder ajudar, pode fazer uma doação via Pix: Chave Pix: 69 99244-6763. Nome: Maria Olívia Mascarenha Barbosa. “Eu só quero trazer minha filha de volta pra casa. Qualquer valor já é uma bênção nesse momento tão difícil”, disse a mãe em um vídeo dolorido enviado ao MS Notícias. Veja: