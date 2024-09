Sargento da FAB tinha 5 mil arquivos de pornografia infantil

Um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) foi preso nesta 4ª feira (25.set.24) no Distrito Federal durante a Operação Terabyte, que visa combater a pornografia infantil. A ação foi realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), em colaboração com as Polícias Civis Estaduais e a Polícia Federal.

Durante a operação, foram cumpridos 141 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil, resultando na prisão de três homens no Distrito Federal. O sargento foi detido em seu apartamento no Cruzeiro, onde foram encontrados mais de 5 mil arquivos de pornografia infantil. Em outras ações, um homem foi preso em Taguatinga com mais de 20 mil arquivos, enquanto outro foi detido no Recanto das Emas com 300 arquivos.Todos os detidos confessaram os crimes.

O homem preso em Taguatinga revelou que participava de fóruns de pedofilia na Deep Web e que as imagens eram produzidas em estúdios de outros países. Os acusados responderão pelo crime previsto no Art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão. O homem de Taguatinga enfrentará penas mais severas devido a circunstâncias adicionais, podendo chegar a sete anos.As investigações continuam para determinar se os presos estavam compartilhando ou comercializando arquivos de pedofilia.