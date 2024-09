Segurança de boate é preso por executar jovem com 14 tiros em Goiás

Um segurança de boate foi preso após matar com 14 tiros um jovem de 23 anos durante a madrugada de domingo (29.set.24) em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia (GO). O autor do crime alega que agiu por vingança, afirmando que sua família teria sido vítima de um golpe supostamente praticado pelo rapaz.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi retirada da boate e levada até uma calçada no Setor Garavelo, onde começou uma discussão com o segurança. Em um dado momento, o jovem teria mencionado o endereço da residência do autor, em tom de ameaça.

Em seguida, o segurança apontou a arma contra a vítima e disparou 14 vezes. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas o jovem já estava morto no local.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o autor do crime e apreender a arma utilizada. Ao ser detido, o segurança alegou que sua família havia sido vítima de estelionato cometido pelo jovem. Ainda segundo a PM, a vítima tinha várias passagens pela polícia.