Servidora morre durante encontro e amante joga corpo dentro de valeta em MS

A Polícia Civil investiga a morte de Raquel Perciliano, de 59 anos, cujo corpo foi encontrado no domingo (27.jul.25), em uma valeta na zona rural de Terenos, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande. Raquel era funcionária pública do município e, segundo o depoimento do homem que a acompanhava, ela sofreu um infarto durante um encontro íntimo.

De acordo com as investigações, o homem, com quem Raquel mantinha um relacionamento extraconjugal, contou que ela passou mal durante o trajeto em direção à rodovia MS-355, onde os dois teriam estacionado o carro. Após perceber que a vítima não apresentava sinais de vida, ele teria dirigido por aproximadamente duas horas com o corpo no veículo e, em vez de buscar socorro, decidiu abandoná-la em uma valeta próxima a um frigorífico.

O suspeito se apresentou espontaneamente à delegacia nesta 2ª feira (28.jul.25), relatando que não havia agredido a mulher e alegando ter agido sob efeito do pânico. No entanto, um ferimento encontrado na região do olho da vítima levanta dúvidas sobre a dinâmica da morte.

Conforme o delegado Gabriel Desterro, a lesão foi provocada enquanto Raquel ainda estava viva. A polícia investiga se o ferimento foi resultado de uma agressão ou da queda ao ser lançada na valeta.

Perícias foram realizadas no veículo, que não apresentou sinais de luta. O caso segue em apuração e o homem deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Prefeitura de Terenos divulgou nota de pesar lamentando o falecimento de Raquel e prestando solidariedade à família e aos colegas de trabalho.