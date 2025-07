'Rei dos furtos', Mateuzinho morre ao tentar esfaquear PM em operação

Mateus Marques Penha, de 28 anos, conhecido como “Mateuzinho”, morreu na madrugada desta 6ª feira (25.jul.25), após ser baleado durante um confronto com policiais militares na Vila Nhá-Nhá, em Campo Grande.

A ação ocorreu durante uma operação contra furtos em um terreno abandonado, denunciado por moradores como ponto de consumo de drogas e esconderijo de produtos roubados.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 2h50 quando se deparou com o suspeito. Ao notar a aproximação, Mateus tentou fugir, escalando um muro e ignorando as ordens de parada.

Durante a abordagem, ele sacou uma faca de grande porte e tentou atingir um dos agentes, que reagiu atirando.

Ferido, o suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais encontraram também uma arma artesanal do tipo garrucha, carregada com duas munições.

A perícia técnica recolheu do local a faca, a garrucha e a pistola calibre 9mm utilizada na ação, além de seis munições intactas.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, porte de arma e tentativa de homicídio.

Mateus acumulava diversas passagens pela polícia desde a adolescência, por crimes como furto, tráfico de drogas, roubo, receptação, posse de drogas e violação de domicílio.