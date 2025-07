Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos

O cantor britânico Ozzy Osbourne morreu nesta 3ª feira (22.jul.25), aos 76 anos. A morte foi confirmada por sua família em um comunicado oficial, que informou que o artista faleceu "cercado de amor", ao lado dos familiares. A causa não foi revelada.

Conhecido mundialmente como o “Príncipe das Trevas”, Ozzy foi um dos pioneiros do heavy metal e figura central na consolidação do gênero ao longo das décadas. Sua trajetória artística começou nos anos 1970 como vocalista da banda Black Sabbath, com quem gravou álbuns que se tornaram referências no rock, como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Vol. 4 (1972).

John Michael Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, em 3 de dezembro de 1948. Criado em um ambiente operário e marcado por dificuldades, encontrou na música uma saída para transformar sua realidade. Sua voz grave, presença de palco irreverente e estilo sombrio ajudaram a moldar o que viria a ser conhecido como o som clássico do heavy metal.

Em 1979, após deixar o Black Sabbath, Ozzy deu início a uma carreira solo de grande sucesso, lançando discos aclamados como Blizzard of Ozz (1980), que inclui faixas icônicas como “Crazy Train” e “Mr. Crowley”. Ao longo da carreira, vendeu mais de 100 milhões de discos somando sua trajetória solo e com a banda.

Ozzy também ficou conhecido por seu estilo extravagante, episódios polêmicos e declarações provocativas. Nos anos 2000, ganhou uma nova geração de fãs ao protagonizar o reality show The Osbournes, exibido pela MTV, que mostrava o cotidiano da família Osbourne.

Apesar dos problemas de saúde nos últimos anos, incluindo diagnósticos de mal de Parkinson e complicações decorrentes de cirurgias, Ozzy manteve-se próximo aos fãs e envolvido com a música. Em 2022, lançou seu último álbum de estúdio, Patient Number 9, e em 2023 anunciou sua aposentadoria dos palcos, após mais de cinco décadas de carreira. No entanto, há duas semanas participou de um tributo em sua homenagem, repleto de artistas internacionais. Foi um show de despedida.