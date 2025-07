Jovem morre ao ser atingida por ambulância na BR-163 em Campo Grande

Uma jovem de 19 anos, identificada como Maria Eduarda, morreu na madrugada deste sábado (26.jul.25) após se envolver em um acidente de trânsito na BR-163, próximo ao Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Ela estava na garupa de uma motocicleta que foi atingida por uma ambulância.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 2h30, quando o condutor da moto tentava atravessar a rodovia. A ambulância, que se deslocava no sentido São Gabriel do Oeste, acabou colidindo com o veículo. A jovem sofreu múltiplas fraturas e morreu no local. O piloto da motocicleta, de 19 anos, foi socorrido em estado grave e levado à Santa Casa da Capital.

A equipe médica que viajava na ambulância prestou os primeiros atendimentos às vítimas até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A concessionária CCR MSVia, responsável pela rodovia, também esteve no local para prestar suporte.

A Polícia Civil e a perícia técnica realizaram os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.