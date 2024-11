Suplente do PSDB, cantora trans foi decapitada em motel no Mato Grosso

A cantora transexual Santrosa, de 27 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Sinop, Mato Grosso, no domingo (10.nov.24). A Polícia Civil informou que o corpo estava decapitado e com as mãos e pés amarrados. Ela havia desaparecido no sábado (9.nov.24), após sair de casa por volta das 11h.

Conforme divulgado pelo SBT, Santrosa, além de sua carreira musical, teve participação na política, sendo candidata a vereadora nas eleições de 2024 pelo PSDB, com propostas voltadas ao combate à discriminação LGBTQIA+ e à promoção cultural em comunidades carentes.

Ela não foi eleita e acabou ficando como suplente. Em nota, a Associação da Parada LGBTQIA+ do Mato Grosso exigiu uma investigação rigorosa, destacando a necessidade de justiça para a comunidade. O caso foi encaminhado ao Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia para apuração.