Suspeito de chacina no RS é capturado pela Homicídios em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta 5ª feira (31.out.24), em Campo Grande, um homem de 25 anos apontado como suspeito de envolvimento em uma chacina ocorrida no município de Rolante, no Rio Grande do Sul.

A captura, conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Campo Grande, foi realizada em apoio à Polícia Civil gaúcha, que emitira uma ordem de prisão preventiva contra o suspeito.

A prisão foi efetuada como parte das investigações sobre um ataque que resultou na morte de quatro pessoas, em setembro deste ano, supostamente motivado por disputas ligadas ao tráfico de drogas.

Chacina

O crime ocorreu em 1º de setembro e chocou a pequena cidade de Rolante, no Vale do Paranhana, a cerca de 100 km de Porto Alegre. Segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, as vítimas estavam reunidas em frente a um condomínio, no bairro Rio Branco, quando foram surpreendidas pelos atiradores.

As investigações indicam que foram disparados mais de 120 tiros, provenientes de quatro armas de calibres diferentes. A polícia apura que o ataque está relacionado a um conflito entre grupos rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

A polícia do Rio Grande do Sul afirmou que o ataque foi meticulosamente planejado, envolvendo a captura de algumas vítimas em suas casas e a execução de outras em plena rua. Um veículo utilizado pelos criminosos foi abandonado em uma cidade vizinha, evidenciando o grau de premeditação do crime.

Entre os mortos estavam Elias Vargas da Rosa, 22 anos, Pablo Rafael Machado de Oliveira, 23 anos, Michael Rodrigo Emmerich, 35 anos, e Everton Danei Hadlich da Fonseca, 40 anos.

Com a prisão do suspeito em Campo Grande, será realizada uma audiência de custódia para definir sua transferência ao estado gaúcho, onde deverá responder às acusações em seu local de origem.