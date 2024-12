Suspeito de esfaquear ex morre em confronto com a polícia na Capital

Mayckon Costa Crispim, de 33 anos, suspeito de esfaquear sua ex-namorada com mais de 20 golpes na 3ª feira (17.dez.24), morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar na manhã desta 4ª feira (18.dez.24). A abordagem ocorreu enquanto policiais tentavam localizá-lo em Campo Grande.

Segundo a PM, Mayckon reagiu à abordagem, entrando em confronto com os agentes, que revidaram. Ele foi baleado durante o confronto e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito já tinha passagem pela polícia por outro crime.

Tentativa de Feminicídio

O ataque ocorreu nas proximidades de um supermercado no Bairro São Francisco. A vítima, uma mulher de 40 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à Santa Casa em estado grave. Apesar da gravidade inicial, seu quadro evoluiu e ela não corre mais risco de morte.

De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Mayckon perseguiu a ex-companheira, que estava na cidade para passar as festas de fim de ano com familiares.

Após deixá-lo na rodoviária, acreditando que ele embarcaria para Santa Catarina, a mulher foi surpreendida por ele, que chegou em um carro de aplicativo e insistiu para retomar o relacionamento. Antes de desferir os golpes, ele teria dito que se ela não ficassse com ele, não ficaria com mais ninguémn.