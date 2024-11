Tarado exigiu dinheiro de adolescente para não vazar nudes dela no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), deflagrou nesta 5ª feira (21.nov.24) a Operação Extortio, visando combater crimes de extorsão e pornografia infantil. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de um homem em Belo Horizonte (MG), acusado de extorquir uma adolescente do Distrito Federal.

As investigações apontaram que o suspeito exigia dinheiro da vítima sob a ameaça de divulgar fotos íntimas dela na internet. Após quase um ano de apurações cibernéticas, a equipe da DPCA conseguiu localizar o endereço do autor. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Vara Criminal do Guará.

Na residência, os peritos encontraram imagens da vítima armazenadas em um computador, além de outros conteúdos de pornografia infantil. O suspeito foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de extorsão e armazenamento de material pornográfico envolvendo menores.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais (DPCA/PCMG), onde os procedimentos legais estão sendo realizados. Segundo a PCDF, se condenado, ele poderá cumprir uma pena de 5 a 14 anos de prisão.