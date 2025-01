Tarado filmava filmava sexo com mulheres sem autorização e vendia conteúdo

Nesta 5ª feira (9.jan.25), a Polícia Civil de São Simão (GO) deflagrou a Operação Ilegal Fetish, visando cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem acusado de filmar e divulgar em plataformas digitais, sem autorização, conteúdos íntimos de parceiras sexuais.

Investigações indicam que o suspeito também lucrava financeiramente com os compartilhamentos e visualizações desses vídeos.

O caso chegou à polícia após uma das vítimas denunciar que sua identidade havia sido divulgada em um dos vídeos publicados. Durante as apurações, descobriu-se que outras mulheres também tiveram seus conteúdos íntimos expostos pelo investigado, agravando a gravidade do caso.

Falsificação de suplementos identificada

Além dos crimes relacionados à divulgação de vídeos íntimos, as investigações revelaram que o suspeito estava envolvido na falsificação de medicamentos emagrecedores, em parceria com um personal trainer da cidade. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão: dois em residências do principal investigado e um na casa do personal trainer.

Durante as buscas, os agentes apreenderam diversos materiais utilizados na produção e comercialização de suplementos alimentares, como cápsulas vazias, ingredientes como chá verde e gengibre, além de equipamentos como encapsuladora, seladora, recipientes e lacres.

Diante das evidências, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de falsificação de suplementos, além da prisão preventiva pelos crimes de registro e divulgação não autorizada de conteúdo sexual.