Tarado invade igreja e tenta estuprar mulher que fazia faxina em MS

Um homem foi preso na 3ª feira (11.mar.25) após invadir uma igreja e tentar estuprar uma mulher que fazia a limpeza do local, em Brasilândia A ação criminosa foi interrompida por um popular que passava em frente à igreja no momento da agressão.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela realizava a limpeza do templo quando o suspeito entrou no local e a atacou. O homem tentou agarrá-la à força e chegou a tocar suas partes íntimas. A situação só não teve um desfecho mais grave porque um transeunte percebeu o que estava acontecendo e interveio, impedindo a continuidade do abuso.

Após a intervenção, o agressor fugiu a pé. A Polícia Militar foi acionada e, após buscas na região, conseguiu localizar e prender o suspeito. A informação foi divulgada pelo site Cenário MS.

Conforme as autoridades, o homem preso já tem antecedentes criminais por importunação sexual. Em 2022, ele chegou a ser detido pelo mesmo tipo de crime. Além disso, outras moradoras de Brasilândia relataram terem sido vítimas de assédio e perseguição por parte do suspeito em diferentes ocasiões.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.