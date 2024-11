Tarado se passou por adolescente para pedir nudes e extorquir meninas

Nesta 5ª feira (28.nov.24), a Polícia Civil do Distrito Federal, através da 26ª DP (Samambaia Norte), em colaboração com a Polícia Civil e a Polícia Científica de Alagoas, deflagrou a Operação Litmatch. A ação visou cumprir dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária contra um homem de 26 anos, investigado por extorsão e divulgação de pornografia infantil.

As investigações revelaram que o suspeito criou um perfil falso no Instagram, fingindo ser um adolescente de 14 anos. Ele contatou adolescentes entre 13 e 17 anos, conquistando sua confiança para solicitar fotos íntimas. Após receber o primeiro conteúdo, começou a extorquir as vítimas, exigindo mais imagens sob a ameaça de divulgar o material nas redes sociais.

O caso teve início com a denúncia de uma adolescente de 13 anos que relatou ter sido induzida a enviar fotos íntimas após interagir com o perfil falso. As buscas foram realizadas em Maceió (AL), onde o autor será responsabilizado pelos crimes mencionados, enfrentando penas que variam entre 7 e 16 anos de reclusão.