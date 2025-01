Tavesti é presa após caminhoneiro ser achado morto no motel

Um caminhoneiro de 33 anos foi encontrado morto na saída de um motel localizado no bairro Taveirópolis, em Campo Grande (MS), na tarde desta 4ª feira (8.jan.24). Uma travesti foi detida pela Polícia Militar, junto com outro rapaz que também foi preso por estar presente no mesmo quarto onde ocorreu a morte.

De acordo com informações apuradas, o caminhoneiro teria deixado seu caminhão em um posto de combustível na BR-163 e, em seguida, acionado um aplicativo de corrida para buscar a travesti em sua residência. Por volta das 7h, os dois chegaram ao motel. Cerca de uma hora depois, um terceiro envolvido, um rapaz, também chegou ao local e se juntou ao grupo.

Durante a estadia no motel, teria ocorrido uma briga entre o caminhoneiro e a travesti. A vítima chegou a ligar para a Polícia Militar relatando que estava sendo agredida, mas, quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem sinais vitais, caído próximo a um dos portões de saída do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Até o momento, não há relatos de lesões aparentes no corpo do caminhoneiro, e a causa da morte ainda será investigada. Informações preliminares apontam para a possibilidade de uso de drogas no quarto, o que pode ter contribuído para o ocorrido. O local foi isolado, e a Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os trabalhos de praxe.