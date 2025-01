Tenente destaca heroísmo de piloto de MS após queda de helicóptero

O piloto Edenilson de Oliveira Costa, de 49 anos, natural de Dourados (MS), demonstrou heroísmo ao proteger a vida de uma menina de 12 anos após a queda de um helicóptero na noite de 5ª feira (16.jan.25) em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Mesmo ferido, Edenilson cuidou da criança durante toda a noite na área de mata até que os dois fossem resgatados na manhã seguinte.

Segundo a Defesa Civil, o piloto compreendeu que os pais da menina haviam falecido no acidente e tomou a responsabilidade de mantê-la segura até a chegada da ajuda. “Então, ele passou a noite toda protegendo a menina, é realmente um herói. Mesmo todo comprometido, ainda conseguiu mantê-la sob seus cuidados até que o resgate fosse feito, por volta das 6 horas”, afirmou o porta-voz da Defesa Civil, Tenente Maxwel de Souza, conforme divulgado pelo Metrópoles.

O helicóptero de matrícula PR-WVT havia decolado do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Americana, no interior paulista, mas perdeu o sinal de GPS e caiu em uma área de mata fechada no Morro Tico-Tico.

As buscas começaram logo após a confirmação da queda, mas as condições adversas e o difícil acesso ao local dificultaram o trabalho das equipes. Na manhã de 6ª feira (17.jan.25), o helicóptero Águia da Polícia Militar localizou os destroços, possibilitando o resgate de Edenilson e da menina.

Os pais da criança, o empresário André Feldman e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, morreram no acidente, e seus corpos foram encontrados próximos à aeronave.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para investigar as causas da queda. Edenilson e a menina foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de São Paulo e estão fora de risco.