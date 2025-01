Tingrinho: Mulher perde R$ 400 que seriam para 'pagar a água e a luz' de casa

Uma jovem de 21 anos se deu mal depois mentir para a Polícia em Fátima do Sul (MS). Na 4ª feira (8.jan.25), ela compareceu à Primeira Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência, alegando ter sido vítima de roubo. Segundo seu relato inicial, R$ 400,00 teriam sido subtraídos por criminosos.

Após o registro, a Seção de Investigação Geral (SIG) foi acionada e iniciou diligências para apurar o caso. Durante as investigações, inconsistências no relato da suposta vítima foram identificadas, e imagens de câmeras de segurança confirmaram que o crime não ocorreu.

Confrontada com as evidências, a jovem confessou que havia perdido os R$ 400,00 em um jogo conhecido como “Jogo do Tigrinho” e temia contar aos familiares que não tinha mais dinheiro para pagar contas de água e luz.

Com a confissão, ela foi autuada por falsa comunicação de crime, cuja pena prevista é de detenção de um a seis meses, ou multa. Além disso, por ter compartilhado a falsa história em um grupo de WhatsApp da cidade, ela também responderá pela contravenção penal de falso alarme, que prevê pena de prisão simples de 15 dias a seis meses, ou multa.

Após prestar depoimento e confessar os fatos, a mulher foi liberada. Em nota, a Polícia Civil reforçou que a falsa comunicação de crime prejudica os trabalhos de investigação e é considerada uma infração penal com penalidades previstas em lei.