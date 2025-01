Traficante morre após capotar S10 com 1,5 tonelada de maconha em MS

Luiz Fernando Gomes de Oliveira, de 19 anos, morreu nesta 6ª feira (10.jan.25), no Hospital da Vida, em Dourados, após um acidente enquanto transportava uma carga de 1,5 tonelada de maconha. O suspeito estava internado em coma desde 5ª feira (9.jan.25), após capotar uma caminhonete S10 lotada com a droga na zona rural de Caarapó, a 273 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a polícia, Luiz perdeu o controle da direção, o que resultou na capotagem do veículo. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros encontraram a caminhonete completamente destruída e Luiz caído fora do veículo, na estrada.

Ele foi socorrido inicialmente ao Hospital São Matheus, em Caarapó, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Vida, onde veio a óbito às 10h45 desta 6ª.

Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu múltiplos cortes no rosto, tórax e outras lesões graves. A morte foi confirmada pela mãe, que esteve na Delegacia de Polícia de Caarapó na manhã desta sexta-feira.

Durante a ocorrência, policiais encontraram na caminhonete 62 fardos de maconha, totalizando 1.554 kg, além de um fardo de skunk pesando 12,6 kg. No total, foram apreendidos 1.556,6 kg de entorpecentes. O caso foi registrado como tráfico de drogas e acidente de trânsito fatal provocado pela própria vítima.

Luiz Fernando já havia sido preso em abril de 2024, também por tráfico de drogas. Na ocasião, ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) conduzindo outra caminhonete S10 com 758 quilos de maconha na BR-376, em Dourados.