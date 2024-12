Universitário guardava 11 gigas de pornografia infantil em Dourados

Na manhã de 3ª feira (3.dez.24) um universitário de 26 anos foi preso em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, sob a acusação de armazenamento de pornografia infantil. A operação foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados em conjunto com a Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DEPCA), após a expedição de um mandado judicial que autorizou a busca e apreensão na residência do suspeito.

Durante a ação, os policiais encontraram mais de 11 gigabytes de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes armazenados em notebooks e celulares do acusado. Todo o material foi apreendido e será submetido a uma análise pericial para investigações mais aprofundadas.

A Polícia Civil reafirmou seu compromisso em investigar e responsabilizar aqueles que cometem tais delitos, visando garantir a proteção das crianças e adolescentes na região. O suspeito foi preso em flagrante e ficará à disposição da Justiça, onde será interrogado sobre os crimes cometidos.