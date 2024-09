Viciada em jogos online e endividada, mãe teria envenenado 2 filhos

A Polícia Civil da Paraíba está investigando uma mulher de 23 anos, suspeita de tentar envenenar seus dois filhos, na cidade de Itatuba, no Agreste paraibano. O caso ocorreu na última 6ª feira (6.set.24), quando a mãe teria preparado uma solução venenosa e feito com que as crianças ingerissem. A suspeita é de que ela seja viciada em jogos de azar online e tenha se descontrolado por conta da quantidade de dívidas acumulada.

De acordo com o Portal T5, ela também teria consumido a mesma substância. As crianças, uma de 3 anos e outra de 6, apresentaram sinais de intoxicação, como vômitos e diarreia, e foram socorridas junto com a mãe para uma unidade de saúde em Itatuba, de onde foram transferidas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

No hospital, as vítimas chegaram conscientes, receberam atendimento médico e passaram por exames, que constataram a presença de inseticida na bebida consumida. Após o tratamento, os três receberam alta, mas o caso foi imediatamente comunicado à Polícia Civil, que iniciou as investigações. De acordo com a perícia, o veneno utilizado seria um inseticida comum no combate a pragas, como carrapatos.

Segundo as autoridades, uma das principais linhas de investigação aponta que a mulher acumulava dívidas significativas com jogos online, o que pode ter motivado a tentativa de envenenamento dos filhos e o subsequente suicídio. Além disso, há relatos de que a mãe já apresentava sinais de depressão nos últimos meses, o que pode ter agravado a situação.

Ainda conforme o Portal T5, as crianças foram socorridas pelo pai e seguem sob cuidados médicos, enquanto a mãe está internada no Hospital Municipal Dr. Edgley Maciel, em Campina Grande. A polícia também investiga a possibilidade de outros fatores terem contribuído para o ato, e o caso trouxe à tona a discussão sobre o impacto negativo dos jogos de azar online.