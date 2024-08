Homem é assassinado a facadas durante cobrança de dívida no Los Angeles

Na madrugada desta 6ª feira (23.ago.24), um homicídio qualificado foi registrado no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Eduardo Souza Lima, de 34 anos, foi morto com um golpe de faca por volta das 00h30min. Após cometer o crime, o autor fugiu do local.

De acordo com testemunhas, o suspeito teria ido à residência da vítima para cobrar uma dívida. A situação acabou em uma luta corporal, durante a qual Eduardo foi ferido nas costas, resultando em sua morte imediata.

A Polícia Civil, junto com equipes da Polícia Militar, peritos criminais e agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local para iniciar as investigações.

O DHPP está conduzindo o inquérito para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. Mais detalhes serão divulgados apenas após a conclusão das investigações.