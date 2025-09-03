Vídeo: Alex e Elton são presos após matar Lucas a tiros em conveniência

Elton Martins, de 43 anis, e Alex Oliveira de Souza, de 36 anos, foram presos nesta 3ª feira (3.set.25) em Dourados (MS), informou a Polícia Civil.

Eles estavam foragidos desde domingo (31.ago.25), dia do assassinato.

A dupla foi flagrada matando Lucas Moura Reghin, de 29 anos, a tiros em uma conveniência no Bairro Estrela Porã. Assista:

O CRIME

Testemunhas relataram que Alex foi até sua casa, pegou uma arma e retornou ao local.

O delegado afirmou que os suspeitos iniciaram a briga para criar o cenário do crime.

Alex, identificado nas imagens como o atirador, é registrado como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

A arma usada, uma carabina .22, era registrada e legalmente adquirida.

Lucas foi atingido por três tiros e morreu no local.

Outros dois rapazes, Luan e Eduardo, também foram baleados, mas sobreviveram.

APÓS O CRIME

A dupla fugiu após o crime, mas se apresentou à polícia com advogado após ter as fotos (acima) divulgadas nesta 3ª.

Segundo a Polícia Civil, a identificação dos suspeitos ocorreu poucas horas após o crime.

Os rapazes que sobreviveram foram levados ao Hospital da Vida e seguem em recuperação.

BUSCAS

A Justiça decretou a prisão preventiva de ambos ainda na noite de domingo.

Buscas foram feitas em áreas rurais, com apoio de helicóptero e drone.

Com a divulgação das imagens nesta 3ª, os dois decidiram se entregar.

PRISÃO

Momento em que Alex e Elton chegaram à Depac de Dourados. Foto: Leandro Holsbach

Eles permaneceram em silêncio durante o interrogatório, segundo a polícia.

TIPIFICAÇÃO

Foram cumpridos mandados de prisão por homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio.

A investigação aponta que o ataque pode ter sido premeditado.

FICHA

A polícia informou que tanto suspeitos quanto vítimas têm antecedentes, mas sem crimes graves.

MOTIVO

A motivação da briga ainda está sob investigação.