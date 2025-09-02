Vídeo: Família escapa ilesa após árvore cair sobre carro

Um acidente envolvendo a queda de uma árvore mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã da 2ª feira (1º.set.25), em Cuiabá (MT).

O caso aconteceu na rua Corumbá, no bairro Baú, por volta das 9h.

Três pessoas estavam dentro de um veículo modelo HB20 no momento do incidente, entre elas uma criança.

Segundo relato, um caminhão teria encostado nos galhos da árvore, que caiu em seguida.

O vidro traseiro do carro foi atingido, mas ninguém se feriu.

Imagens divulgadas pela TV Vila Real mostram os danos causados no veículo. Um vídeo publicada em uma página local de redes sociais mostra o carro totalmente danificado pela grande árvore:

Estilhaços do vidro não atingiram os ocupantes devido à presença de uma tela de proteção solar.

Carlos Amaro Júnior, empresário e motorista do carro, descreveu o susto. "A gente estava levando nosso filho ao Hospital Femina e, quando passamos em frente a um colégio, um caminhão esbarrou nas árvores. A gente logo atrás e sentimos o impacto. Graças a Deus estamos bem, foi só um susto".

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o acidente.

A árvore foi removida da pista para liberar o tráfego no local.

Apesar do susto, os ocupantes do veículo passam bem e não precisaram de atendimento médico.

Não houve registro de outros danos ou feridos na região.