Vídeo: Misael, de 9 anos, morre atropelado ao cair sob carreta

Misael Dias Benites, de 9 anos, morreu atropelado por uma carreta bitem durante a tarde da quarta-feira (24.set.25), na Rua Monte castelo, em Amambai (MS).

Imagens de uma Câmera de residência mostra o pequeno, aparentemente, brincando numa partição que liga os trens de carga da carreta.

O menino foi achado morto atropelado no asfalto e a hipotse inicial é de que ele tenha subido na partição quando o motorista da carreta reduziu a velocidade para fazer uma curva, em determinado o momento Misael teria caído sob as rodas.

O motorista seguiu viagem e será apurado se ele não percebeu nem quando garoto subiu no carro, nem quando o atropelou.