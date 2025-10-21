VÍDEO: Moto com criança e dois adultos fura sinal e é atingida por carro

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou três pessoas feridas no final da manhã desta 3ª feira (21.out.25), em Campo Grande (MS). O acidente ocorreu no Bairro Aero Rancho.
As vítimas, um homem de 23 anos, uma mulher de 19, e uma criança de 5, estavam todas na motocicleta. O fato ocorreu no cruzamento das ruas Carlos Drummond de Andrade e Generoso Albuquerque.
Relatos indicam que o motociclista trafegava pela Rua Generoso Albuquerque e avançou a sinalização de Parada Obrigatória.
A condutora de um carro branco, que seguia pela via preferencial, não conseguiu evitar a colisão e atingiu a motocicleta.
A criança, que estava posicionada entre os dois adultos e sem capacete, foi arremessada e bateu a cabeça contra um muro. Ela sofreu cortes no rosto e na perna. Assista:
O piloto da moto foi socorrido consciente, mas com diagnóstico de traumatismo craniano. A mulher de 19 anos teve uma fratura em uma das pernas.
Imagens de câmeras de segurança da região confirmam a versão de que a motocicleta avançou a preferencial. Assista:
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Trânsito atenderam a ocorrência.