Wellington degola Bruna, amarra o corpo em uma moto e arrasta pelas ruas (vídeo)

Wellington Honorato dos Santos, de 32 anos, foi preso no início da noite desta 2ª.feira (3.jun.24). Ele é acusado de degolar, amarrar em uma moto e arrastar o corpo de Bruna de Oliveira, de 24 anos, pelas ruas de Sinop (MT).

De acordo com a polícia, a jovem foi considerada desaparecida no sábado (1.jun) e o corpo dela foi achado numa região de mata no domingo (2.jun). Havia uma corrente com cadeado no pescoço da vítima.

O delegado Rafael Guerra celebrou a prisão do feminicída e destacou a rapidez com a qual o suspeito foi detido, em menos de 24h após o crime. Guerra afirmou que não resta dúvidas da autoria. "Ficou bem claro, as imagens são chocantes. (Essa investigação) foi um trabalho de excelência feito pela Polícia Civil, resposta rápida, ele teria foragido em Sinop e vindo para nossa comarca. É uma pessoa que precisa ser levada para responder. Aquilo que foi feito não tem palaravas. Mas o trabalho da polícia e do Estado estão feitos".

A prisão foi rápida, pois Wellington foi filmado arrastando o corpo da vítima amarrado a moto. Veja (as imagens são aterrorizantes):

O perito André Fúrio, que analisou a quitinete e o local onde a vítima foi levada, confirmou que a jovem apresentava ferimentos por arma branca no pescoço. "O crime é bárbaro por causa do arrastamento né, na verdade, um esgorjamento por arma branca, depois ele passou a corrente no pescoço e arrastou por três quadras, e aí desovou o corpo na matinha da reserva florestal", disse o perito aos sites locais.