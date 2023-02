Gisele Bündchen no Carnaval do Rio: Confira os flagras da modelo na Sapucaí

Um dos grandes nomes que movimentou a Marquês de Sapucaí neste primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro nem pisou na avenida. Gisele Bündchen veio direto dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, onde curtiu a tudo bem de pertinho.

Assim que chegou ao Camarote Brahma N1, a modelo mostrou que já ia “causar”. Rodeada por seguranças, a loira já criou um certo tumulto entre os presentes que tentam um clique.



Outro ponto que chamou a atenção foi o look para o evento. Gisele Bündchen apostou no simples, mas um simples que arrasou. Ela foi com um top da marca do camarote, deixando a barriga trincada à mostra e uma calça jeans branca. O look, inclusive, imitou o que ela usou em sua passagem anterior pelo Carnaval do Rio de Janeiro.

Enquanto estava em uma das alas do local, Gisele dispensou as bebidas alcoólicas e preferiu se hidratar com uma água de coco “direto da fonte”., sempre acompanhada pelas amigas que levou com ela para o camarote.



Energizada pelo clima da avenida, Gisele Bündchen desceu do camarote e foi até bem pertinho da pista, onde acompanhou o desfile da Grande Rio, que passava pelas Marquês de Sapucaí no momento.