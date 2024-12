Influencer assina contrato com marido envolvendo 'traições' semanais

Gisa Custolli, 28 anos, influenciadora e estrela de plataformas adultas como OnlyFans, Privacy e Close Fans, revelou nas redes sociais ter formalizado um contrato inusitado com seu marido. O documento prevê "traições" semanais com consentimento e escolha prévia do próprio marido, além de cláusulas relacionadas a cirurgias íntimas periódicas.

De acordo com o jornal Gazeta Web, o contrato estipula que Gisa grave cenas com outros homens, sempre com a aprovação do marido, que analisa e escolhe os parceiros entre os muitos pretendentes que se oferecem diariamente. As interações devem obrigatoriamente ser registradas para publicação nas plataformas. “Assinei na hora, até porque é nosso fetiche, é nosso estilo de vida. Ele escolhe os caras e eu fico com eles. Pelo contrato não posso me apaixonar, nem me envolver sem ele. E é proibido trisal na vida real. Meu marido gosta de assistir tudo e às vezes grava para mim. Ele sempre escolhe os homens maiores, se é que me entendem”, contou Gisa, entre risos.

O casal também almeja um título curioso: o de "maior corno do Brasil". Para isso, já entraram em contato com o Guinness Book, que está analisando a categoria. Gisa revelou já ter gravado cerca de 800 cenas do fetiche conhecido como cuckold, no qual o marido é espectador das relações. Segundo ela, até o momento, ninguém rivaliza com o título pretendido pelo marido.

Outro ponto do contrato é a realização de cirurgias íntimas a cada dois anos, todas custeadas pelo marido. A primeira já está agendada para esta sexta-feira, com a intenção de renovar sua aparência. “Faço nesta sexta. Para não ficar flácida, volto a ficar virgem sempre. Já fiz os exames e está tudo certo. Vou mostrar o resultado em breve para os meus assinantes. Meu marido está todo orgulhoso”, revelou.

Ainda conforme o Gazeta Web, o contrato estabelece ainda uma multa de R$ 40 mil em caso de descumprimento das cláusulas, além da possibilidade de término da relação. Apesar da rotina fora do comum, Gisa garante que o casamento permanece sólido e baseado em amor e cumplicidade. “É um amor para a vida toda, nem passa pela nossa cabeça viver separados. Uma coisa é quando o tesão fala mais alto, outra é no nosso dia a dia. Tem amor, cumplicidade, paixão”, afirmou a influenciadora.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões sobre a dinâmica do casal. Gisa, porém, mantém firme sua posição de que as decisões refletem o estilo de vida que ambos escolheram viver.