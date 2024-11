Influencer busca título de 'maior corno do Brasil' para o marido

A influenciadora Gisa Custolli revelou que está tentando registrar no Guinness Book, o Livro dos Recordes, o título de “maior corno do Brasil” para seu marido. Segundo Gisa, a proposta está em análise pela organização responsável pelos recordes.

De acordo com a coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles, Gisa produz conteúdo adulto voltado para o fetiche conhecido como cuckold, ou “fetiche de corno”, e afirma que esse tipo de material é o preferido de seus assinantes, que incluem algumas celebridades. Até o momento, ela já gravou mais de 800 vídeos.

“Nesse tempo, meu marido descobriu que gosta de me ver com outros homens. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim. Ele gosta de assistir tudo e, às vezes, grava também. Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor e até um apresentador casado”, contou a influenciadora ao Metrópoles.

Apesar das gravações, Gisa afirma que sua rotina com o marido é comum. “As pessoas acham engraçado, mas é o nosso estilo de vida. Ele quer ser o maior do corno do Brasil e eu gosto da ideia”, disse.